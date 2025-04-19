Ядерна програма: Іран та США провели другий раунд переговорів у Римі

Під час перемовин сторони обмінюються нотами через посередника.

У суботу, 20 квітня, Іран і США розпочали другий раунд переговорів щодо ядерної програми Тегерана, передає Bloomberg.

Переговори відбуваються у Римі за посередництва Оману. Делегації очолюють заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Арагчі та спецпредставник США на Близькому Сході Стів Віткофф. Перший раунд переговорів відбувся тиждень тому в Маскаті, столиці Оману.

За словами іранських дипломатів, перемовини мають непрямий характер: сторони обмінюються нотами через посередника. Іранська сторона заявила про свою відкритість до дипломатії, але наголосила на непорушності права країни на мирне використання ядерної енергії.

Перемовини відбуваються на тлі заяв США про необхідність згортання програми збагачення урану. 15 квітня Стів Віткофф закликав Іран відмовитися від збагачення урану, хоча раніше допустив можливість його обмеженого використання в цивільних цілях. Ця зміна позиції викликала критику з боку Тегерана.

Перед початком зустрічі в Римі міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні провів перемовини з іранським колегою, а також зустрівся з директором МАГАТЕ Рафаелем Гроссі. Гроссі закликав сторони якнайшвидше досягти домовленостей, наголосивши на обмеженому часі для врегулювання конфлікту.

Тегеран заявляє про прагнення до «розумної угоди» та готовність розвіяти міжнародні сумніви щодо мирного характеру своєї ядерної програми.

Італія традиційно підтримує діалог із Тегераном і виступає за дипломатичне врегулювання, попри загострення відносин через інциденти минулого року.