Ізраїльська армія затримала палестинського лауреата "Оскара"

Хамдан Баллал (другий праворуч) та інші режисери стрічки "Іншої землі немає"

Під час вгамування конфлікту в селі Сусія на Західному березі річки Йордан ізраїльська армія затримала кінорежисера Хамдана Баллала - одного з чотирьох авторів оскароносного документального фільму "Іншої землі немає".

Як пише BBC, митця нібито побили та відвезли під варту у кареті швидкої допомоги - проте ізраїльська сторона заперечує ці обставини. За версією офіційного Єрусалима, троє людей були затримані за те, що кидали каміння у співробітників безпекових служб. Це сталося при спробі розборонити палестинців та ізраїльських поселенців.

Стрічка "Іншої землі немає" роботи ізраїльських та палестинських режисерів, яка демонструє постійну напругу між їхніми співвітчизниками на Західному березі, стала переможницею цьогорічного "Оскара" у номінації "Найкращий документальний фільм".