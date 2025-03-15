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Стармер закликав продовжувати чинити тиск на Путіна

Зберегти "тиск на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів".

Стармер закликав продовжувати чинити тиск на Путіна
Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер
Фото: EPA/UPG

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер на початку відеоконференції зі світовими лідерами, закликав продовжувати чинити тиск на Владіміра Путіна та виимагати беззастережного припинення вогню.

Про це пише Sky News.

У спільній відеоконференції в суботу взяли участь президент України Володимир Зеленський, президент Франції Еммануель Макрон, генсек НАТО Марк Рютте.

"Я вважаю, що рано чи пізно йому доведеться сісти за стіл переговорів і почати серйозну дискусію", — сказав Стармер.

"Але ми не можемо сидіти склавши руки і просто чекати, коли це станеться. Ми повинні продовжувати рухатися вперед, рухатися вперед і готуватися до миру — миру, який буде надійним і який триватиме довго", — переконаний він.

Це означає зміцнення оборони України, "готовність захищати будь-яку угоду самостійно за допомогою коаліції охочих" і збереження "тиску на Путіна, щоб він сів за стіл переговорів".

  • На думку Стармера, Путін намагається відтягнути припинення вогню, висуваючи "безглузді умови" та вимагаючи "дошкульного вивчення обставин". 
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