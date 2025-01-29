ЗМІ: Білий дім скасовує заморожування федеральної допомоги

Адміністративно-бюджетне управління адміністрації Дональда Трампа оприлюднило меморандум про скасування наказу, який заморозив низку внутрішньої федеральної фінансової допомоги.

Про це повідомляє CNN.

“Меморандум ОМБ М-25-13 анульовано. Якщо у вас виникли запитання щодо виконання розпоряджень президента, зверніться до головного юрисконсульта свого агентства”, – йдеться у документі.

Як повідомляє The Hill з посиланням на сенатора від Республіканської партії, який був поінформований про рішення змінити політичний порядок, це рішення було прийнято на тлі сильної закулісної протидії з боку законодавців-республіканців на Капітолійському пагорбі.

Скасування підписав Метью Вет, виконуючий обов'язки директора бюджетного управління Білого дому.

“Хаос ніколи не буває добрим”, – висловив полегшення з приводу цього рішення сенатор від Республіканської партії.

Зазначається, що сенатори від Республіканської партії були завалені дзвінками від лідерів громад, які висловлювали збентеження та стурбованість втратою федеральних грантів.