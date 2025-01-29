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ЗМІ: Білий дім скасовує заморожування федеральної допомоги

Скасування підписав Метью Вет, виконуючий обов'язки директора бюджетного управління Білого дому.

ЗМІ: Білий дім скасовує заморожування федеральної допомоги
Ілюстративне фото
Фото: Britannica

Адміністративно-бюджетне управління адміністрації Дональда Трампа оприлюднило меморандум про скасування наказу, який заморозив низку внутрішньої федеральної фінансової допомоги.

Про це повідомляє CNN.

“Меморандум ОМБ М-25-13 анульовано. Якщо у вас виникли запитання щодо виконання розпоряджень президента, зверніться до головного юрисконсульта свого агентства”, – йдеться у документі.

Як повідомляє The Hill з посиланням на сенатора від Республіканської партії, який був поінформований про рішення змінити політичний порядок, це рішення було прийнято на тлі сильної закулісної протидії з боку законодавців-республіканців на Капітолійському пагорбі.

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Скасування підписав Метью Вет, виконуючий обов'язки директора бюджетного управління Білого дому.

“Хаос ніколи не буває добрим”, – висловив полегшення з приводу цього рішення сенатор від Республіканської партії.

Зазначається, що сенатори від Республіканської партії були завалені дзвінками від лідерів громад, які висловлювали збентеження та стурбованість втратою федеральних грантів.

  • 25 січня стало відомо про розпорядження Дональда Трампа поставити на паузу всі програми допомоги USAID, аби перевірити, чи вони відповідають цілям його політики. Не зупиняли лише допомогу Ізраїлю та Єгипту. 
  • Розпорядження адміністрації президента Дональда Трампа призупинити на 90 днів фінансування усіх проєктів Агентства США з міжнародного розвитку (U.S. Agency for International Development – USAID) зачепило контртерористичні тренування в Сомалі, лікування людей з ВІЛ в Уганді, боротьбу з наркотиками в Колумбії, протезування для біженців із М'янми та багато інших програм допомоги за кордоном.
  • Пауза в фінансування торкнулися й проєктів в Україні. Зокрема, про зупинку деяких напрямків повідомив Veteran Hub. 
  • Федеральний суддя тимчасово заблокував частину заморожування допомоги адміністрацією Трампа.
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