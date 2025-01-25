У суботу Піт Хегсет склав присягу як міністр оборони США. Присягу прийняв віцепрезидент Джей Ді Венс.
Про це пише The New York Times.
Напередодні ввечері Сенат затвердив Хегсета на посаду очільника Пентагону.
Хегсет, військовий ветеран і колишній ведучий телеканалу Fox News, пообіцяв пренести "дух воїна" в Міністерство оборони, яке, за його словами, було ослабленим.
- Раніше його кандидатуру затвердив Сенат Штатів. під час голосування за нового главу оборонного відомства стався доволі рідкісний для американської політики випадок, коли "за" та "проти" висловилися однакова кількість сенаторів, тому "вирішальним" слав голос віцепрезидента Венса.
- Хегсет служив в Афганістані, Іраку та на Кубі у Гуантанамо. У 2021 році він залишив армійську посаду зі скандалом через звинувачення у нетолерантному ставленні до представників меншин у війську.
- 2022 він називав війну в Україні "меншою проблемою, ніж те, що відбувається на вулицях американських міст".
- Видання The Wall Street Journal писало про те, що Хегсет регулярно зловживав алкоголем настільки, що втрачав свідомість на сімейних заходах, а одного разу його довелося витягувати зі стриптиз-клубу, коли він був у формі. Хегсет заявив про «наклепницьку кампанію», яка не має стосунку до роботи з управління армією США і додав, що утримається б від вживання алкоголю, якщо очолить Пентагон.
- Піт Гегсет підтвердив, що заплатив 50 000 доларів у рамках угоди про конфіденційність жінці, яка стверджувала, що він вчинив щодо неї сексуальне насильство.