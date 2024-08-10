Reuters: РФ домовилася з Тегераном щодо поставок балістичних ракет "Fath-360". Росіяни вже проходять навчання в Ірані

Відомо, що РФ домовилася з Іраном ще в грудні 2023 року про постачання балістичних ракет Fath-360 і балістичної ракетної системи під назвою Abibal.

За інформацією джерел агенства Reuters, в Ірані десятки росіян проходять підготовку з використання ракетного комплексу Fath-360.

За даними джерел розвідки однієї з європейських країн, Росія ще в грудні 2023 року домовилась із Тегераном щодо постачання балістичної ракетної системи під назвою Abibal і ракет Fath-360.

У розвідці також додають, що російський персонал вже відвідував Іран для навчань з керування ракетами Fath-360.

За даними іншого джерела Reuters, "єдиним наступним можливим кроком" після навчання буде фактична поставка ракет до Росії. Однак наразі невідомо, коли це може статися.

За інформацією ще одного джерела агенства, Росія відправила військових до Ірану для навчання використанню ракетних систем.

Що цікаво, високопосадовець Ірану на умовах анонімності розповів Reuters, що Тегеран продав Росії ракети і безпілотники, але не надав системи Fath-360. Також він підкреслив, що юридичної заборони на продаж Іраном такої зброї для Москви не існує.

У США прокоментували ймовірну передачу Москві іранських ракет. Зокрема, представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі наголосив, що союзники по НАТО і "G7" готові до "швидкої та суворої реакції, якщо Іран здійснить таку передачу".

Ракета Fath-360 є розробкою відомою під назвою BM-120, а про її існування стало відомо лише наприкінці 2021 року.

Ця ракета має довжину у 5,1 метра, при діаметрі 368 мм, загальну вагу 787 кг, з якої на бойову частину припадає 150 кг та досягає швидкості 4 Маха, дальність польоту до 120 км. Система наведення складається з інерціальної системи та супутникової навігації.

Пускові Fath-360 можуть бути розташовані на базі колісної вантажівки, яку можуть замаскувати за цивільну машину. Також припускають, що нова іранська ракетна система зможе використовувати російські супутникову навігаційну систему ГЛОНАСС.