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Ізраїль повинен прийняти перемир'я в Газі, щоб заспокоїти регіон, ‒ президент Ірану Пезешкіян

Він заявив, що США та західні країни "повинні переконати цей режим припинити геноцид і напади в Газі".

Ізраїль повинен прийняти перемир'я в Газі, щоб заспокоїти регіон, ‒ президент Ірану Пезешкіян
Президент Ірану Масуд Пезешкіян
Фото: EPA/UPG

США і Європа повинні закликати Ізраїль прийняти припинення вогню у Смузі Гази, щоб зменшити напруженість на Близькому Сході.

Про це президент Ірану Масуд Пезешкіян заявив у розмові зі своїм французьким колегою Еммануелем Макроном, пише Bloomberg з посиланням на Єлисейський палац.

Видання зазначає, що така заява “натякає на дипломатичний шлях до деескалації, у той час як Ізраїль готується до помсти Тегерана через вбивство лідера ХАМАСу”.

Цей заклик став останнім у серії дипломатичних заходів західних і арабських держав, спрямованих на те, щоб Іран стримав свою відповідь. Ізраїль заявив, що може непропорційно відреагувати на будь-який напад з боку Ірану або його проксі-угруповань, таких як Хезболла в Лівані.

“Якщо США та західні країни дійсно хочуть запобігти війні та небезпеці в регіоні, вони повинні переконати цей режим припинити геноцид і напади в Газі та погодитися на припинення вогню”, ‒ сказав Пезешкіян Макрону.

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Макрон зазначив зі свого боку, що Іран не повинен мститися Ізраїлю, і попередив, що подальше насильство завдасть довгострокової шкоди перспективам регіональної стабільності.

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