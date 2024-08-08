Байден сумнівається у мирній передачі влади Гарріс

У своєму першому інтерв'ю після відмови від участі у виборчих перегонах чинний президент США Джо Байден висловив сумнів, що в разі поразки Дональда Трампа у листопаді той дозволить статися мирному транзиту влади до Камали Гарріс.

Як пише Reuters, господар Білого дому нагадав про заяву Трампа, що перемога демократів на виборах призведе до "кривавих наслідків". На думку президента, до цих слів мало хто ставиться серйозно, але насправді республіканець дійсно у це вірить.

Під час відповіді Байден допустив обмовку: спершу він сказав, що мирної передачі влади не буде "у випадку перемоги Трампа", після чого виправився, що мав на увазі поразку експрезидента.

Трамп досі переконаний, що у нього "вкрали" перемогу на виборах у 2020 році. Через його радикальні заяви 6 січня 2021 року прихильники республіканців намагалися штурмувати будівлю Капітолію у Вашингтоні.