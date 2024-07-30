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США нададуть Філіппінам $500 мільйонів на модернізацію армії, — AP

Близько чверті виділеного фінансування буде направлено на будівництво та зміцнення філіппінських військово-морських баз, які передадуть у користування США.

США нададуть Філіппінам $500 мільйонів на модернізацію армії, — AP
Фото: EPA/UPG

США виділяють Філіппінам $500 мільйонів на модернізацію армії і посилення двосторонньої співпраці у сфері безпеки на тлі занепокоєння щодо зростання агресії  Китаю в регіоні.

Про це повідомляє АР.

Відповідне рішення адміністрації США оголосили 30 липня під час переговорів у форматі "2+2" між очільниками дипломатичних і оборонних відомств США та Філіппін у Манілі.

Державний секретар США Ентоні Блінкен і міністр оборони Ллойд Остін зустрілися з президентом Фердинандом Маркосом-молодшим.

"Обидві наші країни, як і багато інших країн у регіоні, поділяють занепокоєння деякими діями Китайської Народної Республіки, що супроводжуються тиском і ведуть до ескалації в Південнокитайському і Східнокитайському морях та в інших місцях у регіоні", — сказав державний секретар США Ентоні Блінкен після зустрічі.

Представники США укотре підтвердили, що Сполучені штати допоможуть Філіппінам у разі нападу в будь-якій точці Тихого океану.

Остін також повідомив про прогрес у переговорах щодо запропонованого пакту про обмін даними військової розвідки, Генеральної угоди про безпеку військової інформації, яку дві країни планують підписати до кінця року.

Відомо, що близько чверті виділеного фінансування, $125 мільйонів, буде направлено на будівництво та зміцнення філіппінських військово-морських баз, які потім будуть передані в тимчасове користування американським силам відповідно до угоди 2014 року про розширену оборонну співпрацю між Вашингтоном і Манілою.

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