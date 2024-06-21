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Ізраїль посилив обстріли у смузі Гази, — Reuters

Наразі бої в Рафах тривають майже безперервно.

Ізраїль посилив обстріли у смузі Гази, — Reuters
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Ізраїльські війська завдали ударів по Рафаху та іншим районам у смузі Гази і вступили в ближній бій з бойовиками палестинського ісламістського угрупування ХАМАС. Як повідомляють місцеві жителі, військові Ізраїлю намагалися завершити захоплення Рафаха, пише Reuters.

Танки ЦАХАЛу намагалися прорватися в західну і північну частини міста. Ізраїльські війська вели вогонь з літаків, танків і кораблів біля узбережжя, спричинивши нову хвилю переміщення людей з міста.

Палестинські чиновники у сфері охорони здоров'я заявили, що щонайменше 12 палестинців були вбиті в результаті окремих ізраїльських військових ударів 21 червня. 

Ізраїльські військові заявили, що їхні сили проводять "точні, засновані на даних розвідки" дії в районі Рафаха, де війська брали участь у ближньому бою і виявили тунелі, що використовуються бойовиками ХАМАСом. Також повідомлялося про дії в інших частинах анклаву.

Деякі жителі Рафаха повідомили, що за останні два дні темп ізраїльського наступу прискорився. Вони додали, що звуки вибухів і пострілів, що свідчать про запеклі бої, лунають майже безперервно.

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