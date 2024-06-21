Китай попередив ЄС про ймовірну торгівельну війну через мито на імпорт електромобілів, — Reuters

Ескалація суперечностей з ЄС щодо імпорту китайських електромобілів може спровокувати "торговельну війну": у Китаї попередили про наслідки санкцій, пише Reuters.

Пекін попередив Євросоюз, що ескалація суперечностей з ЄС щодо імпорту електромобілів може спровокувати торговельну війну. Триденний візит міністра економіки Німеччини Роберта Хабека до Китаю є першим візитом високопосадовця до Китаю після того, як ЄС запропонував тарифи на імпорт електромобілів китайського виробництва.

Тарифи викликали контрзаходи з боку Китаю і жорстку критику з боку китайських лідерів. Лише цього тижня китайські автовиробники закликали Пекін підвищити тарифи на імпорт європейських автомобілів з бензиновими двигунами, а уряд розпочав розслідування щодо імпорту свинини з ЄС у відповідь на санції Єврокомісії.

"Відповідальність повністю лежить на стороні ЄС", — йдеться в заяві представника міністерства торгівлі Китаю.

"У своєму розслідуванні щодо компенсаційних мит європейська сторона залякувала і примушувала китайські підприємства, погрожувала застосувати каральні високі тарифні ставки і вимагала надмірно широку інформацію", — додали в міністерстві КНР.

Рішення ЄС щодо тарифів на електромобілі занурило торговельні зв'язки з Китаю до нового мінімуму, але китайські державні ЗМІ зобразили візит як шанс розрядити напруженість. Деякі експерти вважають, що Німеччина повинна шукати консенсус.