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Єврокоміся підозрює низку компаній зі Швеції в експорті продукції до Росії

Можуть ухилятися від санкцій Ericsson, Volvo, Atlas Copco, Sandvik, SKF і Axis.

Єврокоміся підозрює низку компаній зі Швеції в експорті продукції до Росії
Ericsson

Європейська комісія підозрює низку компаній зі Швеції в ухиленні від санкцій проти Росії. Фірми продовжують експортувати продукцію до РФ, передає "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Єврокомісія проінформувала про це шведський уряд. Він перебуває з цими компаніями на зв'язку. В переліку - Ericsson, Volvo, Atlas Copco, Sandvik, SKF і Axis. Єврокомісія підозрює їх у тому, що вони могли ухилитись від санкцій через треті країни або через дочірні компанії, субпідрядників чи інших суб'єктів.

Виконавчий орган Євросоюзу отримав такі дані, коли проаналізував дані російської митниці про імпорт підсанкційних товарів до Росії упродовж січня-листопада 2023 року.

Шведське МЗС заявило, що проінформувало про це як компанії-порушники, так і органи, які відповідають за дотримання санкцій. Наразі отриману інформацію відомство вважає неповною і такою, що потребує подальшого аналізу, а згодом - і розслідування, як підсанкційні товари опинилися у Росії.

Тим часом компанія Ericsson заявила, що не обходила санкції, а " далі повністю дотримується всіх застосовних санкцій і пов'язаних із ними умов" торгівлі з РФ.

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