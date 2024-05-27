У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
У Харкові окупанти вдарили по гіпермаркету "Епіцентр", є жертви (доповнено)
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Роман Костенко: «Пішла команда Залужного, прийшла команда Сирського. І все. Глобально, на перший погляд, нічого не змінилося»
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Альтернативна історія: 5 імперських міфів про Крим
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Виїзд за кордон після 18 травня. Хто з чоловіків має на це право?
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Чому російсько-українська війна не завершиться за корейським сценарієм і який вигляд мають контури майбутнього миру
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Удари по Харкову – це натяк: у ЦПД розповіли про мету обстрілів Росії
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Дропам оголосили війну. Нацбанк атакує
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Мрії про місто. Як останні десять років змінили Київ
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
Росія збирає ще одне угруповання військ біля кордону з Україною, – президент
ГоловнаСвіт

Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки військовослужбовців ЗСУ, – Сирський

Невдовзі іноземні інструктори відвідають українські навчальні центри.

Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки військовослужбовців ЗСУ, – Сирський
Фото: armyinform.com.ua

Франціяя готова відправити своїх інструкторів для подготовки українських військових. 

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після відеозустрічі з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців", – заявив генерал Сирський. 

Головнокомандувач вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом. 

"Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту. Подякував пану Міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії", – додав Головком.

  • Після початку повномасштабної війни українські військові проходять тренування за кордоном. Однак цього року французький президент виступив із ініціативою повернути навчання з закордонними інструкторами на територію України.
  • Президент Володимир Зеленський підтримав цю ініціативу і зазначив, що навчання в Україні дозволять оптимізувати терміни, адже не потрібно витрачати час на дорогу. "Це перший раз я про це говорю, до речі, коли ми відправляли туди війська, і наші хлопці повертались, дякуючи тренувальним місіям різних країн, вони повинні були ще в Україні адаптуватись і пройти кілька місяців тренувань тут. І цей процес в два рази довший між моментом людини, яку ви відправляєте на тренування, і можливістю прийти на поле бою. Тому сама пропозиція, що давайте скоротимо час, давайте тренувальну місію проводити одразу в Україні, адаптуючись до стану війни, який є. Я тут нічого не бачу поганого, я впевнений, що це не йдеться, що армія Франції буде в Україні, а говоримо про тренувальні процеси", – сказав президент.
  • Деякі країни підтримали пропозицію Макрона. Деякі, як США, відправляти сюди своїх військових, не збираються. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies