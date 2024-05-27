Франція відправить в Україну інструкторів для підготовки військовослужбовців ЗСУ, – Сирський

Франціяя готова відправити своїх інструкторів для подготовки українських військових.

Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський після відеозустрічі з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців", – заявив генерал Сирський.

Головнокомандувач вже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри та ознайомитися з їхньою інфраструктурою та персоналом.

"Вірю, що рішучість Франції спонукає інших партнерів доєднатися до цього амбітного проєкту. Подякував пану Міністру за дружню підтримку французького народу та військову й економічну допомогу Україні задля відбиття російської військової агресії", – додав Головком.