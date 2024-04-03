На Тайвані стався потужний землетрус (оновлено)

Силу поштовхів оцінюють у 7,5-7,7 балів, Японія та Філіппіни попереджали про цунамі до 3 метрів заввишки.

Близько 8 години ранку за місцевим часом (3 година ночі за Києвом) на Тайвані стався землетрус, який оцінили у 7,5-7,7 балів.

Є руйнування будинків, надходять повідомлення про те, що люди опинилися заблокованими під завалами. Більше 10 тисяч господарств залишилися без електроенергії, у країні перебої з інтернетом, фабрики з виробництва електроніки евакуйовані.

Як пише The Guardian, у Японії та Філіппінах жителів прибережних зон попереджали про те, що ймовірне проходження цунамі з висотою хвиль до трьох метрів. Проте пізніше країни скасували тривогу, наслідки виявилися менш загрозливими, ніж очікувалося.

У Тайванському метеорологічному бюро підземні поштовхи назвали найгіршим природнім лихом з 1999 року, коли землетрус забрав життя близько 2400 людей. Станом на 5 ранку за київським часом офіційної інформації щодо жертв та постраждалих ще немає.