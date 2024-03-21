Фінська компанія імпортує нікель та добрива з Росії, — ЗМІ

Російські нікель і добрива непідсанкційні, тому Фінляндія продовжує торгувати з РФ.

Компанія Nurminen Logistics отримує чималий прибуток на тому, що возить російську сировину до Фінляндії. Лише у 2023 році акції Nurminen Logistics стали найприбутковішими на Гельсінській фондовій біржі, пише Yle.

Попри закритий фінсько-російський кордон і російську агресію в Україні, перевезення нікелю і добрив залізницею з Росії продовжуються.

Російський нікель і добрива нині не підпадають під санкції, оскільки є критично важливою сировиною. Тож імпорт здійснюється на основі державної угоди між Фінляндією та Росією про залізничні перевезення.

Нікель возять на завод Nornickel Harjavalta, який належить до російської гірничо-металургійної групи "Норнікель". Найбільшим власником "Норнікеля" є російський олігарх Володимир Потанін, який потрапив під санкції США, Великої Британії та Канади, але не ЄС.

Добрива везуть із Росії до порту Котка. За інформацією Yle, за їхнє навантаження в порту відповідає російський портовий оператор Fertilog.