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Боррель: "Кордони України з Європейським Союзом мають бути розблоковані"

Високопоставлений дипломат ЄС запропонував вирішувати проблеми польських фермерів іншим способом.

Боррель: "Кордони України з Європейським Союзом мають бути розблоковані"
Ілюстративне фото: Жозеп Боррель
Фото: EPA/UPG

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель під час пресконференції у Брюсселі заяввив, що кордони України з ЄС повинні бути розблоковані як для військових, так і для цивільних цілей.

Про це пише "Інтерфакс-Україна".

За словами Борреля, проблеми, які стали причиною блокування польськими фермерами і перевізниками, повинні бути вирішені іншими способом, аніж блокуванням кордонів. 

"Кордони мають бути розблоковані, тому що з військової та цивільної точки зору нам потрібен вільний транзит між Україною та Європейським Союзом", — наголосив європейський дипломат.

Польські аграрії блокують кордон із Україною вже кілька місяців, звинувачуючи українську агропродукціу в шкоді їхньому ринку. Також вони протестують через непов'язані з Україною законодавчі вимоги Євросоюзу щодо екологічності.

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