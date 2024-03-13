Посли ЄС висловилися за реформу Європейського фонду миру і 5 млрд євро на зброю для України

Посли країн-членів Євросоюзу погодилася на реформу Європейського фонду миру.
Про це повідомило бельгійське головування в ЄС у соцмережі Х.
Deal ‼️ EU Ambassadors agreed in principle on a reform of the European Peace Facility, to support Ukraine with €5 billion budget for 2024.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 13, 2024
The 🇪🇺 remains determined to provide lasting support to 🇺🇦 & ensure that the country gets the military equipment it needs to defend itself.
Дипломати підтримали збільшення на 5 мільярдів євро фінансування фонду, з якого оплачують постачання зброї Україні.
"ЄС як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту", - йдеться в дописі.
- Раніше стало відомо, що у ЄС тривають дискусії щодо планів створити новий фонд для військової підтримки України, який деякі країни ЄС хочуть використати як спосіб оновлення Європейського фонду миру (EPF).
- Наразі у межах чинного фонду держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони надсилають Києву. Розмір фонду кілька разів розширювали, але рішення щодо виділення і витрачання коштів вимагають одностайної підтримки з боку держав-членів. Такий підхід дозволив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану відкласти чи накласти вето на допомогу Україні.