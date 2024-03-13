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Посли ЄС висловилися за реформу Європейського фонду миру і 5 млрд євро на зброю для України

"ЄС як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту", - наголосило бельгійське головування.

Посли ЄС висловилися за реформу Європейського фонду миру і 5 млрд євро на зброю для України
Фото: EPA/UPG

Посли країн-членів Євросоюзу погодилася на реформу Європейського фонду миру.

Про це повідомило бельгійське головування в ЄС у соцмережі Х.

Дипломати підтримали збільшення на 5 мільярдів євро фінансування фонду, з якого оплачують постачання зброї Україні.

"ЄС як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту", - йдеться в дописі.

  • Раніше стало відомо, що у ЄС тривають дискусії щодо планів створити новий фонд для військової підтримки України, який деякі країни ЄС хочуть використати як спосіб оновлення Європейського фонду миру (EPF).
  • Наразі у межах чинного фонду держави-члени отримують компенсацію за зброю, яку вони надсилають Києву. Розмір фонду кілька разів розширювали, але рішення щодо виділення і витрачання коштів вимагають одностайної підтримки з боку держав-членів. Такий підхід дозволив прем'єр-міністру Угорщини Віктору Орбану відкласти чи накласти вето на допомогу Україні.
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