Посли ЄС висловилися за реформу Європейського фонду миру і 5 млрд євро на зброю для України

"ЄС як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту", - наголосило бельгійське головування.

Посли країн-членів Євросоюзу погодилася на реформу Європейського фонду миру.

Про це повідомило бельгійське головування в ЄС у соцмережі Х.

Deal ‼️ EU Ambassadors agreed in principle on a reform of the European Peace Facility, to support Ukraine with €5 billion budget for 2024.



The 🇪🇺 remains determined to provide lasting support to 🇺🇦 & ensure that the country gets the military equipment it needs to defend itself. — Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) March 13, 2024

Дипломати підтримали збільшення на 5 мільярдів євро фінансування фонду, з якого оплачують постачання зброї Україні.

"ЄС як і раніше рішуче надає тривалу підтримку Україні і гарантує, що країна отримає необхідне військове обладнання для захисту", - йдеться в дописі.