Шведська служба безпеки попередила теракти

Було затримано чотирьох осіб, яких підозрюють у підготовці нападів на ґрунті ісламізму.

Служба безпеки Швеції спільно з поліцією провели операцію із затримання чотирьох осіб, які, за інформацією силовиків, готувалися до здійснення терористичних атак.

Як повідомляє сайт шведської служби безпеки, підозрювані зі Стокгольма пов'язані з рухами, що проповідують ісламізм. Також правоохоронці вважають, що терористи співпрацювали з організованою злочинністю. Арешт став можливим завдяки тривалим слідчим діям. Також у кількох помешканнях були проведені обшуки.

У січні у Швеції повідомляли про високий рівень терористичної загрози. Служба безпеки оцінювала ризик у чотири бали із п'яти можливих.