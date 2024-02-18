Британія і сюзники передадуть Україні дрони зі штучним інтелектом — Bloomberg

Велика Британія спільно з іншими країнами, зокрема і США, працює над тим, щоб надати Україні нові безпілотники зі штучним інтелектом, які могли б одночасно атакувати російські цілі, пише Bloomberg.

Західні військові спеціалісти, які розробляють цю технологію, вважають, що вона може дозволити Україні захопити певні російські позиції саме безпілотниками. Анонімні джерела видання зазначили, що безпілотники можуть бути відправлені в Україну протягом декількох місяців, але попередили, що терміни можуть зрушитися.

За словами одного з анонімних співрозмовників, безпілотники зі штучним інтелектом будуть розгорнуті у складі великих флотів, зможуть контактувати між собою для визначення цілей на ворожі позиції без потреби керувати кожним з них оператором.

Безпілотники з підтримкою штучного інтелекту будуть розгорнуті у великих флотах, спілкуючись один з одним для націлювання на позиції противника, причому кожен з них не повинен буде контролюватися людиною-оператором, сказав один із джерел.

Адмірал Роб Бауер, голова військового комітету НАТО, сказав Bloomberg, що використання в Україні безпілотників "у поєднанні зі штучним інтелектом" може бути "більш успішним, ніж артилерійські обстріли росіян".

"Країни спостергіають і використовують штучний інтелект, щоб покращити відносно дешеві дрони та відеосистеми, щоб вдосконалити їх з комп'ютерною мережею", — сказав Бауер.

За його словами, з Росією триває "нескінченна гонка" щодо розробки передових технологій.

15 лютого стало відомо, що Велика Британія та Латвія спільно очолять міжнародну коаліцію для створення життєво важливих можливостей України з виробництва безпілотників.