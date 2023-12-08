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Гантеру Байдену висунили обвинувачення у несплаті податків, йому загрожує до 17 років за гратами

"Витратив мільйони доларів на екстравагантний спосіб життя замість того, щоб платити податки", йдеться в обвинувальному вироці.

Гантеру Байдену висунили обвинувачення у несплаті податків, йому загрожує до 17 років за гратами
Фото: EPA/UPG

Гантеру Байдену, сину президента Сполучених Штатів, висунули обвинувачення у податкових злочинах у новій кримінальній справі.

Про це пише The Guardian.

“Гантера Байдена звинуватили в дев’яти податкових пунктах у Каліфорнії, що стало другим обвинувальним актом проти сина президента, додавши масла в скандал, за який республіканці вхопилися напередодні виборів 2024 року”, − зазначає видання.

Нові звинувачення включають три кримінальні злочини й шість дрібних правопорушень, а Байдену загрожує 17 років позбавлення волі у разі визнання його винним.

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“Обвинувачений брав участь у чотирирічній схемі несплати щонайменше 1,4 мільйона як самостійно нарахованих федеральних податків, які він заборгував за податкові роки з 2016 по 2019 рік. Витратив мільйони доларів на екстравагантний спосіб життя замість того, щоб платити податки”, − йдеться у обвинувальному висновку.

У документі зазначено, що лише у 2018 році Байден “витратив понад 1,8 мільйона доларів, знявши 772 000 доларів готівкою, приблизно 383 000 доларів − на виплати жінкам і 151 000 доларів − на одяг та аксесуари”.

Cправи проти Байдена-молодшого

  • У вересні Гантеру Байдену оголосили обвинувачення у кримінальній справі щодо незаконної купівлі та зберіганні вогнепальної зброї. В обвинувальному висновку, поданому до окружного суду у штаті Делавер, йдеться, що прокуратура звинувачує Гантера Байдена у брехні про вживання наркотиків на момент, коли він купував пістолет Colt Cobra у жовтні 2018 року.

  • Справи проти Байдена-молодшого щодо вживання наркотиків і фінансових операцій відбивається на політичній кар’єрі його батька. Законодавці-республіканці, прагнучи зірвати кампанію з переобрання президента Байдена у 2024 році, закликали суддю відхилити угоду про визнання провини Гантера Байдена, описуючи її як поблажливу угоду, укладену Міністерством юстиції під наглядом адміністрації президента Байдена.

  • Гантер Байден брав участь у низці сумнівних іноземних ділових угод в Україні та Китаї, які, як вважають республіканці, він міг використовувати для перерахування мільйонів доларів своєму батькові.

  • Республіканці намагалися пов’язати роботу Гантера Байдена з діяльністю його батька на посаді президента, але вони не змогли надати доказів, які б показали будь-які протиправні дії.

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