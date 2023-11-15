Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти Росії

Під обмеження потраплять понад ще 120 фізичних та юридичних осіб.

Топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель у середу представив державам-членам ЄС пропозицію щодо дванадцятого пакета санкцій проти Росії. Станом на вечір середи відомо, що ЄС узгодив нові санкції проти РФ, – повідомляє "УП", цитуючи Топ дипломата ЄС Жозепа Борреля.

Пропозиція передбачає запровадження санкцій проти понад ще 120 фізичних та юридичних осіб за їхню роль у підриві суверенітету та територіальної цілісності України. Йдеться про представників військового, оборонного та ІТ-секторів РФ, а також "інших важливих економічних операторів".

Також, серед іншого згадується необхідність покарання причетних до псевдовиборів на тимчасово окупованих Росією територіях України, відповідальних за примусове "перевиховання" українських дітей, а також причетних до поширення дезінформації та пропаганди РФ.

Крім того, ЄС пропонує запровадити нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи, спрямовані на посилення стелі ціни на нафту, щодо російських діамантів та боротьби з обходом санкцій ЄС.

Інших подробиць щодо санкцій проти Росії не наводиться.

Нагадаємо, у рамках 12-го пакету санкцій проти Росії, окрім санкцій на діаманти, Євросоюз пропонує заборонити експорт хімікатів, літієвих батарей, термостатів та деталей до двигунів для дронів-"камікадзе", які Росія використовує для виготовлення зброї проти України.