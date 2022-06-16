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Ще шість установок Caesar надійдуть до України від Франції, - Макрон

Наразі доставили 12.

Ще шість установок Caesar надійдуть до України від Франції, - Макрон
Фото: facebook/Олексій Чернишов

Президент Франції Еммануель Макрон анонсував передачу ще шести додаткових самохідних артилерійських установок Caesar для українських захисників.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Крім уже доставлених 12 Caesar я ухвалив рішення поставити шість додаткових", - сказав Макрон.

Ці САУ можуть запускати 155-міліметрові снаряди на відстань 40 кілометрів зі швидкістю від 6 до 8 пострілів за хвилину. 

Франція планує придбати у 2025 році 109 таких установок.

Нагадаємо, міністр національної оборони Канади Аніта Ананд заявила, що її держава надасть Україні 10 змінних стволів для підтримки гаубичних артилерійських знарядь M777.

На брифінгу в Києві з нагоди візиту очільників Франції, Німеччини, Румунії та Італії Еммануель Макрон додав, що Франція відправила в Україну спеціальних фахівців для розслідування воєнних злочинів. У наступні тижні французи передадуть мобільну лабораторію для ДНК.

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