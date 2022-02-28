Google Maps призупиняє роботу фукції накладання трафіку в режимі реального часу в Україні

Google Maps заблокував в Україні дві функції, що надають користувачам інформацію в режимі реального часу, повідомляє CNN. Зокрема йдеться про накладання трафіку в режимі реального часу, що деякі дослідники використовували для дистанційного спостереження за конфліктом, - а також Live Busyness, функцію, яка допомагає зрозуміти, наскільки популярним може бути місцезнаходження в даний момент часу.

Після консультацій із українською владою Google вирішила внести зміни, щоб забезпечити безпеку українців, йдеться у повідомленні компанії.

За словами Google, оновлення трафіку, як і раніше, доступні в Україні при використанні режиму навігації Google Maps.