За попередніми даними влучило в огорожу - будівля та ємності не ушкоджені

Російські снаряди потрапили до пункту зберігання радіоактивних відходів київської філії «Об'єднання Радон», повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.

«Станом на 27 лютого 2022 року 1:20 за Київським часом внаслідок масового бомбардування Києва всіма доступними в Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди потрапили до пункту зберігання радіоактивних відходів київської філії «Об'єднання Радон».

Про це телефоном повідомив персонал підприємства, який знаходиться в укритті в результаті масового обстрілу. Відсутня можливість більшої оцінки масштабу руйнувань. Також в інспекції уточнюють, що оцінку радіаційної фону буде проведено переносними приладами після завершення обстрілів.

За попередніми даними, загрози для населення немає.

За попередніми даними прес-служби ДСНС влучило в огорожу - будівля та ємності не ушкоджені.