Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Під Гостомелем українці розгромили колону елітного чеченського спецназу
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Зранку у Києві російська ДРГ вбила школярку та її батьків, двоє інших дітей з родини в реанімації. Потрібна допомога
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Біля метро Берестейська знищено колону російської техніки
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Волонтери просять фіксувати на фото та відео убитих російських військових та знищену техніку
Подоляк про переговори з РФ: позиції буде диктувати Україна
Подоляк про переговори з РФ: позиції буде диктувати Україна
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
Росію відключать від SWIFT – розпочато технічну підготовку
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
У Києві вбили поліцейського під час перевірки документів
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Сили ППО збили Іл-76 з російським десантом, – Генеральний штаб
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
Anonymous оголосили війну Путіну та закликали світ "заткнути йому рот його ж брудними грошима"
ГоловнаСвіт

Російські снаряди потрапили до пункту зберігання радіоактивних відходів

За попередніми даними влучило в огорожу - будівля та ємності не ушкоджені

Російські снаряди потрапили до пункту зберігання радіоактивних відходів
Фото: EPA/UPG

Російські снаряди потрапили до пункту зберігання радіоактивних відходів київської філії «Об'єднання Радон», повідомляє прес-служба Державної інспекції ядерного регулювання України.

«Станом на 27 лютого 2022 року 1:20 за Київським часом внаслідок масового бомбардування Києва всіма доступними в Російській Федерації видами зенітного та ракетного озброєння снаряди потрапили до пункту зберігання радіоактивних відходів київської філії «Об'єднання Радон».

Про це телефоном повідомив персонал підприємства, який знаходиться в укритті в результаті масового обстрілу. Відсутня можливість більшої оцінки масштабу руйнувань. Також в інспекції уточнюють, що оцінку радіаційної фону буде проведено переносними приладами після завершення обстрілів.

За попередніми даними, загрози для населення немає.

За попередніми даними прес-служби ДСНС влучило в огорожу - будівля та ємності не ушкоджені.

Олександр ДецикОлександр Децик, редактор відділу "Економіка"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також