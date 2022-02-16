Усі російські військові залишуть Білорусь після завершення навчань, – міністр закордонних справ РБ Макей

У Білорусі після проведення спільних навчань з Росією "Союзна рішучість-2022" не залишиться жодного військовослужбовця РФ і жодної одиниці техніки.

Про це заявив на пресконференції глава МЗС Білорусі Володимир Макей, пише rg.ru.

“Даючи оцінку сучасному розвитку міжнародних відносин, міністр пояснив, що саме політична турбулентність, яка торкнулася більшості регіонів світу, позначилася і на Білорусі, яка прийшла до концептуального переосмислення своїх зовнішньополітичних та зовнішньоекономічних пріоритетів”, – зазначає російське видання.

Він висловив переконання, що “союзна держава та Євразійський економічний союз з часом будуть ще більш привабливими для інших країн планети”.

Нагадаємо, в Білорусі 10 лютого почалися спільні з Росією військові навчання "Союзна рішучість", заради яких РФ зігнала туди близько 30 000 своїх бійців та озброєння. Практичні дії відпрацьовуватимуть на полігонах Доманівський, Гожський, Обуз-Леснівський, Брестський, Осиповицький та на окремих діялнках місцевості Білорусі.

Також задіяні аеродроми Барановичі, Лунінець, Ліда та Мачулищі. З мапи очевидно, що більшість тренувань проходять неподалік кордонів України, Польщі та Литви.

Перед стартом "Союзної рішучості" у Білорусь приїжджали міністр оборони РФ Сергій Шойгу та начальник російського генштабу. 12 лютого також провели телефонну розмову Олександр Лукашенко, який вважає себе президентом Білорусі, та Володимир Путін. Завершення навчань заплановано на 20 лютого.

Міністерство оборони Росії також повідомило про повернення підрозділів Південного військового округу з військових навчань у Криму до місць постійної дислокації.