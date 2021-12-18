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“Омікрон” зареєстрували у 89 країнах, – ВООЗ

Кількість випадків захворювання подвоюється за півтора-три дні на територіях з контактним зараженням.

“Омікрон” зареєстрували у 89 країнах, – ВООЗ
Фото: objectiv.tv

Штам коронавірусу “омікрон” зареєстрований у 89 країнах, а кількість випадків захворювання подвоюється за півтора-три дні на територіях з контактним зараженням.

Про це пише reuters.com з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я.

“Омікрон” швидко поширюється на територіях, де населення має високий імунітет, але наразі невідомо чому. Серед причин: здатність штаму “уникати” імунітет, властива йому підвищена заразність або ж поєднання обох варіантів.

ВООЗ визнало “омікрон” штамом 26 листопада невдовзі після його виявлення, але досі не має достатньої інформації про цей варіант коронавірусу.

“Інформація про клінічну тяжкість омікрону досі обмежена. Потрібно більше даних, щоб зрозуміти рівень його тяжкості і як на неї впливають вакцинація та вже існуючий імунітет”, – зазначили в організації.

ВООЗ наголосила, що через збільшення кількості випадків, можуть бути перевантажені госпіталі. “Рівень госпіталізації у Великобританії та Південній Африці зростають, і зважаючи на зростання випадків багато систем охорони здоров’я можуть швидко перевантажитися”, – зазначає видання.

Нагадаємо, в Україні виявили перший випадок штаму коронавірусу “омікрон”. Штам знайшли у людини, яка повернулася з Об'єднаних Арабських Еміратів, де мала контакт з хворими на COVID-19. 

Новий варіант коронавірусу з'явився у листопаді на півдні Африки, після чого ВООЗ майже одразу оголосила його таким, що викликає занепокоєння. Головна особливість нового штаму полягає в незвично великій кількості мутацій, в тому числі у спайковому білку, який відповідає за проникнення вірусу в клітини людини.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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