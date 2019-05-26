Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп в рамках своего многодневного визита в Японию посетил турнир по борьбе сумо, который проходил на арене Рёгоку Кокугикан в Токио.

Как сообщает The Hill, победителю турнира сумоисту Асанояме.

Высота кубка Президента США - составляет 137 см (54 дюйма), вес - около 30 кг (60-70 фунтов). На его верхушке установлен орел, символ Соединенных Штатов.

"Мы купили этот замечательный трофей, который будет у вас, надеюсь, много сотен лет", - сказал Трамп позже перед ужином с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Фото: EPA/UPG

Фото: twitter.com/realDonaldTrump

Фото: EPA/UPG