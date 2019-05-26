Президент США Дональд Трамп в рамках своего многодневного визита в Японию посетил турнир по борьбе сумо, который проходил на арене Рёгоку Кокугикан в Токио.
Как сообщает The Hill, победителю турнира сумоисту Асанояме.
Высота кубка Президента США - составляет 137 см (54 дюйма), вес - около 30 кг (60-70 фунтов). На его верхушке установлен орел, символ Соединенных Штатов.
"Мы купили этот замечательный трофей, который будет у вас, надеюсь, много сотен лет", - сказал Трамп позже перед ужином с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.
.@POTUS @realDonaldTrump presents the first-ever U.S. President’s Cup to Sumo Grand Champion Asanoyama. #POTUSinJapan🇺🇸🇯🇵 pic.twitter.com/3efTmz5RRc— Dan Scavino Jr.🇺🇸 (@Scavino45) May 26, 2019