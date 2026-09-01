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У "Резерв+" тривають проблеми з авторизацією: у Міноборони пояснили причину збою (оновлено)

Раніше користувачам прийшло повідомлення щодо необхідності оновити застосунок.

У "Резерв+" тривають проблеми з авторизацією: у Міноборони пояснили причину збою (оновлено)
Резерв+
Фото: Міноборони

У застосунку "Резерв+" частина користувачів досі може мати труднощі з авторизацією. 

У Міністерстві оборони пояснили, що спричинило збій, та повідомили про роботи з його усунення.

Проблеми почалися вночі після автоматичного оновлення сертифіката безпеки застосунку близько 03:00. Через налаштування захисту попередня версія "Резерв+" втратила можливість підключатися до системи. Близько 04:00 розробники розпочали публікацію оновленої версії із відповідним виправленням.

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Після виходу нової версії значна кількість користувачів одночасно почала заходити в застосунок. Це спричинило різке зростання навантаження на систему. О 10:00 фахівці усунули проблему з надмірним навантаженням і перезапустили системи, що забезпечують авторизацію.

Наразі Міноборони збільшує потужності та змінює налаштування систем, щоб швидше опрацювати накопичені запити. Паралельно фахівці виявляють та усувають інші проблеми, які можуть перешкоджати повному відновленню авторизації.

Про остаточне відновлення роботи входу в "Резерв+" повідомлять окремо.

Раніше на сторінці Міноборони у Facebook користувачі скаржилися, що додаток не працює, а оновлення недоступне. У більшості тих, у кого виникли проблеми з’явився напис "З’єднання відсутнє".

Користувачі викладають фото помилок у застосунку
Фото: Facebook МО
Користувачі викладають фото помилок у застосунку

З такими проблемами зіткнулись у &quot;Резерв&quot;
Фото: Facebook МО
З такими проблемами зіткнулись у "Резерв"

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