Користувачі "Резерв+" можуть стикатися зі збоями після оновлення застосунку

Оновлення застосунку "Резерв+" уже можна встановити на смартфони з операційними системами iOS та Android.

Про це в Telegram повідомило Міністерство оборони України.

У відомстві також зазначили, що вранці частина користувачів отримала сповіщення з вимогою оновити застосунок. Через значне навантаження на сервіс у користувачів можуть виникати тимчасові проблеми з авторизацією або роботою окремих функцій.

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У Міноборони радять у такому разі зачекати та спробувати скористатися застосунком повторно. У МО очікують, що робота сервісу найближчим часом стабілізується, і перепросили користувачів за тимчасові незручності.

Разом з тим на сторінці Міноборони у Facebook користувачі скаржаться, що додаток не працює, а оновлення недоступне. У більшості тих, у кого виникли проблеми з’явився напис "З’єднання відсутнє".

Фото: Facebook МО Користувачі викладають фото помилок у застосунку