Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
ГоловнаСпорт

Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 23 травня, не раніше 23:45 за Києвом відбудеться бій Олександра Усика й Ріко Верховена.

Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик
Фото: EPA/UPG

20:30. Сальто в студію, як би сумно нам не було.

20:27. Вітаємо французького боксера Бенджаміна Мендеса Тані з перемогою!

Реклама

20:25. Перший млинець – нанівець, як то кажуть. Не так українська делегація планувала розпочати вечір боксу в Гізі сьогодні.

Даніель Лапін – Бенджамін Мендес Тані

4 раунд. НОКАУТ!!! Тані спершу відправив українця в нокдаун, а потім після серії ударів змусив рефері зупинити бій! Після цього Тані ще й виконав сальто... Перша поразка для Даніеля Лапіна! Тепер рекорд українця – 14-13(5 нокаутів)-1.

3 раунд. А ось це вже прямо таки слабко від українця. Тані віддає перевагу близькій дистанції, де може спокійно працювати. Декілька разів він якісно влучив у голову Лапіна, були й удари по корпусу. Якщо так буде далі, то буде погано...

2 раунд. Із таким французом Лапіну легко не буде. Тані активно йде вперед, влучає боковими по корпусу українцю. Даня намагається працювати на дистанції, викидає одинарні джеби з відходом назад, але поки не нав'язує свій стиль бою. А ще українець одного разу впав, але це не пов'язано з діями француза – послизнувся. Окрім того, Тані завзято намагається клінчувати за будь-якої можливості.

1 раунд. Бій розпочався без особливої пристрілки збоку обох боксерів. Тані діяв першим номером, намагався дістати українця правим боковим знизу, але Даня був уважним. Він значно переважає суперника в габаритах, тож можна припустити, що вибудує свій бій саме з огляду на це.

20:00. Лапін і Тані вже на ринзі! Зовсім скоро відбудеться бій українця. 10 раундів попереду!

Реклама

19:55. Давайте поговоримо трішки про головних героїв вечора боксу: Олександра Усика й Ріко Верховена! 37-річний нідерландець заввишки 196 сантиметрів, вагою 117 кілограмів, шульга. Українцю натомість 39 років. Ваги під час зважування перед боєм показали 105 кілограмів, Олександр заввишки 191 сантиметр, шульга. В Олександра Усика розмах рук – 198 см, а в Ріко Верховена – приблизно 210 см.

19:45. Наступним на ринг у Гізі вийде ще один українець Даніель Лапін! Він протистоятиме французу Бенджаміну Мендесу Тані! Треба гарно розпочати шоу!

19:40. Ми підготували для вас прев'ю бою, в якому розповіли, хто такий Ріко Верховен, чому він – непростий суперник і проаналізували, як завершиться бій. Переходьте за посиланням.

19:35. І ще трішки! Єгипетські піраміди зовсім поряд.

19:30. Ловіть поки кадри атмосфери вечора боксу в Гізі. Сьогодні буде весело!

Усі поєдинки вечора боксу в Гізі (з урахуванням поточних результатів):

  • Олександр Усик (24-0, 15 KO) – Ріко Верховен (1-0, 1 КО) – бій за титул чемпіона світу за версією WBC та The Ring у надважкій вазі.
  • Хамза Шіраз (22-0-1, 18 KO) – Алем Бегич (29-0-1, 23 KO) – бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі.
  • Шахрам Гіясов (18-0, 11 KO) – Джек Кеттеролл (32-2, 14 KO) – бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA World у напівсередній вазі.
  • Френк Санчес (25-1, 18 KO) – Річард Торрес (14-0, 12 KO) – претендентський бій за версією IBF у надважкій вазі.
  • Мізукі Хірута (10-0, 2 КО) – Мая Соліман (10-1, 6 КО) – бій за титул чемпіонки WBO в другій найлегшій вазі.
  • Даніель Лапін (13-0, 5 КО) програв нокаутом у четвертому раунді Бенджаміну Мендесу Тані (9-1, 2 КО) у напівважкій вазі.
  • Басем Мамдух (10-3, 4 КО) програв нокаутом у другому раунді Джамару Теллі (7-0, 6 КО) у важкій вазі.
  • Султан Альмохаммед (4-0, 3 КО) нокаутував Діді Імпракса (2-5, 1 КО) у першому раунді в легкій вазі.
  • Махмуд Мубарак (1-0) одностайним рішенням суддів переміг Алі Серункуму (2-4, 0 КО) у першій напівсередній вазі.
  • Омар Хікал (1-0, 1 КО) у третьому раунді нокаутував Майкла Кальяльї (3-5-2, 1 КО) у середній вазі.

Вітаємо, друзі! Цей день настав! Український чемпіон за версіями WBC, IBF і WBA Олександр Усик проведе бій із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у Гізі, Єгипет! За всім найцікавішим з вечора боксу, включно із солідним андеркардом і, ясна річ, головним поєдинком, слідкуйте разом з нами в текстовій онлайн-трансляції на LB.ua.

Офіційний транслятор вечора боксу – сервіс онлайн-телебачення Київстар ТБ

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies