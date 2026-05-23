Сьогодні, 23 травня, не раніше 23:45 за Києвом відбудеться бій Олександра Усика й Ріко Верховена.

20:30. Сальто в студію, як би сумно нам не було.

20:27. Вітаємо французького боксера Бенджаміна Мендеса Тані з перемогою!

Glory in Giza | May 23rd | LIVE on DAZN 🥊

20:25. Перший млинець – нанівець, як то кажуть. Не так українська делегація планувала розпочати вечір боксу в Гізі сьогодні.

Даніель Лапін – Бенджамін Мендес Тані

4 раунд. НОКАУТ!!! Тані спершу відправив українця в нокдаун, а потім після серії ударів змусив рефері зупинити бій! Після цього Тані ще й виконав сальто... Перша поразка для Даніеля Лапіна! Тепер рекорд українця – 14-13(5 нокаутів)-1.

3 раунд. А ось це вже прямо таки слабко від українця. Тані віддає перевагу близькій дистанції, де може спокійно працювати. Декілька разів він якісно влучив у голову Лапіна, були й удари по корпусу. Якщо так буде далі, то буде погано...

2 раунд. Із таким французом Лапіну легко не буде. Тані активно йде вперед, влучає боковими по корпусу українцю. Даня намагається працювати на дистанції, викидає одинарні джеби з відходом назад, але поки не нав'язує свій стиль бою. А ще українець одного разу впав, але це не пов'язано з діями француза – послизнувся. Окрім того, Тані завзято намагається клінчувати за будь-якої можливості.

1 раунд. Бій розпочався без особливої пристрілки збоку обох боксерів. Тані діяв першим номером, намагався дістати українця правим боковим знизу, але Даня був уважним. Він значно переважає суперника в габаритах, тож можна припустити, що вибудує свій бій саме з огляду на це.

20:00. Лапін і Тані вже на ринзі! Зовсім скоро відбудеться бій українця. 10 раундів попереду!

19:55. Давайте поговоримо трішки про головних героїв вечора боксу: Олександра Усика й Ріко Верховена! 37-річний нідерландець заввишки 196 сантиметрів, вагою 117 кілограмів, шульга. Українцю натомість 39 років. Ваги під час зважування перед боєм показали 105 кілограмів, Олександр заввишки 191 сантиметр, шульга. В Олександра Усика розмах рук – 198 см, а в Ріко Верховена – приблизно 210 см.

Tale Of The Tape | Presented by @HUMAIN



🥊 Oleksandr Usyk vs Rico Verhoeven

👑 Ring and WBC heavyweight titles

⏰ Tonight

📍Pyramids of Giza

— Ring Magazine (@ringmagazine) May 23, 2026

19:45. Наступним на ринг у Гізі вийде ще один українець Даніель Лапін! Він протистоятиме французу Бенджаміну Мендесу Тані! Треба гарно розпочати шоу!

19:40. Ми підготували для вас прев'ю бою, в якому розповіли, хто такий Ріко Верховен, чому він – непростий суперник і проаналізували, як завершиться бій. Переходьте за посиланням.

19:35. І ще трішки! Єгипетські піраміди зовсім поряд.

19:30. Ловіть поки кадри атмосфери вечора боксу в Гізі. Сьогодні буде весело!

Усі поєдинки вечора боксу в Гізі (з урахуванням поточних результатів):

Олександр Усик (24-0, 15 KO) – Ріко Верховен (1-0, 1 КО) – бій за титул чемпіона світу за версією WBC та The Ring у надважкій вазі.

Хамза Шіраз (22-0-1, 18 KO) – Алем Бегич (29-0-1, 23 KO) – бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBO у другій середній вазі.

Шахрам Гіясов (18-0, 11 KO) – Джек Кеттеролл (32-2, 14 KO) – бій за вакантний титул чемпіона світу за версією WBA World у напівсередній вазі.

Френк Санчес (25-1, 18 KO) – Річард Торрес (14-0, 12 KO) – претендентський бій за версією IBF у надважкій вазі.

Мізукі Хірута (10-0, 2 КО) – Мая Соліман (10-1, 6 КО) – бій за титул чемпіонки WBO в другій найлегшій вазі.

Даніель Лапін (13-0, 5 КО) програв нокаутом у четвертому раунді Бенджаміну Мендесу Тані (9-1, 2 КО) у напівважкій вазі.

Басем Мамдух (10-3, 4 КО) програв нокаутом у другому раунді Джамару Теллі (7-0, 6 КО) у важкій вазі.

Султан Альмохаммед (4-0, 3 КО) нокаутував Діді Імпракса (2-5, 1 КО) у першому раунді в легкій вазі.

Махмуд Мубарак (1-0) одностайним рішенням суддів переміг Алі Серункуму (2-4, 0 КО) у першій напівсередній вазі.

Омар Хікал (1-0, 1 КО) у третьому раунді нокаутував Майкла Кальяльї (3-5-2, 1 КО) у середній вазі.

Вітаємо, друзі! Цей день настав! Український чемпіон за версіями WBC, IBF і WBA Олександр Усик проведе бій із нідерландським кікбоксером Ріко Верховеном у Гізі, Єгипет! За всім найцікавішим з вечора боксу, включно із солідним андеркардом і, ясна річ, головним поєдинком, слідкуйте разом з нами в текстовій онлайн-трансляції на LB.ua.

Офіційний транслятор вечора боксу – сервіс онлайн-телебачення Київстар ТБ.