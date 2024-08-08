Олімпіада-2024. День 13. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 8 серпня, українці боротимуться за медалі у трьох видах спорту.

Хасрат Джафаров з Азербайджану (червоний) і Парвіз Насібов з України під час півфінального поєдинку серед чоловіків у греко-римс

15:35. У змаганнях з вітрильного спорту змішаних команд на багатокорпусному човні перемогли італійці, здобувши золото. Аргентинці й новозеландці відповідно другі й треті за підсумками змагань.

In Marseille, the wind blew in the sails! ⛵

Congratulations to Caterina Banti & Ruggero Tita for this thrilling race 🥇🇮🇹

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À Marseille, le vent a soufflé dans les voiles ! ⛵

Bravo à Caterina Banti & Ruggero Tita pour cette course haletante️🥇🇮🇹

📸 #Paris2024 pic.twitter.com/aV2i5gpkCz — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024

15:30. Збірна Австрії здобула золоту медаль з вітрильного спорту змішаних команд. Срібло й бронзу здобули двійки Японії та Швеції відповідно.

Lara Vadlau and Lukas Maehr sail their way to Olympic gold! 🥇

They conclude the regatta with a 38-point lead ⛵.

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Lara Vadlau and Lukas Maehr naviguent vers l'or Olympique !🥇

Ils terminent la régate avec 38 points d'avance ⛵#Paris2024 pic.twitter.com/UomFi6D2ug — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024

15:15. Як же добре, що на Олімпіаді змагаються у скелелазінні!

🧗 Climbing, a spectacular sport that's hugely popular with the crowd!

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🧗 L'escalade, un sport spectaculaire très apprécié du public !



📸 #Paris2024 pic.twitter.com/Smi9HQqlZw — Paris 2024 (@Paris2024) August 8, 2024

15:00. За крок до медалі! Чоловіча збірна України з веслування на байдарці-четвірці на 500 метрів. Наші веслувальники подолали дистанцію за 1:21.01 хвилини.

14:40. Новини з художньої гімнастики! Українка Таїсія Онофрійчук йде на проміжній третій позиції після вправ з обручем і м’ячем у кваліфікації. Друга частина змагань, зокрема вправи з булавами й стрічкою, відбудуться менш ніж за годину.

14:30. Аліна Грушина не змогла пробитися до півфіналу Олімпійських ігор. На стадії 1/4 змагань вона поступилася американці Гелен Маруліс (4:7). Вболіваємо далі за пердставницю США. Якщо вона вийде до фіналу, то українка боротиметься у втішних сутичках.

14:05. Бравісімо! Людмила Лузан теж виграла свій заплив та пройшла до півфіналу! Браво, дівчата!

14:00 Прекрасно! Анастасія Рибачок пройшла до півфіналу змамгань з веслування на каное-одиночці на 500 метрів. Вона показала найкращий результат у своєму запливі.

13:45. Українка Євгенія Казбекова не змогла пройти до фіналу у скелелазінні. За сумою двоборства (болдеринг і складність) вона не пройшла до вісімки кращих.

13:30. Перша невдача змагального дня! Василь Михайлов поступився Майлсу Аміну з Сан-Марино (4:7) на старті змагань з вільної боротьби.

13:05. Тим часом українська чоловіча четвірка на байдарці пройшла до фіналу з веслування на 500 метрів, фінішувавши четвертими у півфінальному запливі.

12:45. Браво! Українська борчиня вільного стилю Аліна Грушина у вольовому стилі здолала польку Ангеліну Лисак в 1/8 фіналу з боротьби (57 кг). Вона перемогла суперницю з рахунком 16:13.

12:20. Ще одна Українка Людмила Лузан теж виступить у чвертьфіналі! Вона показала четвертий результат з веслування каное-одиночок на 200 метрів.

12:00. Українська веслувальниця Анастасія Рибачок фінішувала другою у запливі каное-одиночок на 200 метрів та вийшла до чвертьфіналу змагань. Хороший початок!

Вітаємо, друзі! У тринадцятий змагальний день український борець Парвіз Насібов змагатиметься у фіналі Олімпійських ігор-2024.