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Олімпіада-2024. День 13. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 8 серпня, українці боротимуться за медалі у трьох видах спорту.

Олімпіада-2024. День 13. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Хасрат Джафаров з Азербайджану (червоний) і Парвіз Насібов з України під час півфінального поєдинку серед чоловіків у греко-римс
Фото: EPA/UPG

15:35. У змаганнях з вітрильного спорту змішаних команд на багатокорпусному човні перемогли італійці, здобувши золото. Аргентинці й новозеландці відповідно другі й треті за підсумками змагань.

15:30. Збірна Австрії здобула золоту медаль з вітрильного спорту змішаних команд. Срібло й бронзу здобули двійки Японії та Швеції відповідно.

15:15. Як же добре, що на Олімпіаді змагаються у скелелазінні!

15:00. За крок до медалі! Чоловіча збірна України з веслування на байдарці-четвірці на 500 метрів. Наші веслувальники подолали дистанцію за 1:21.01 хвилини.

14:40. Новини з художньої гімнастики! Українка Таїсія Онофрійчук йде на проміжній третій позиції після вправ з обручем і м’ячем у кваліфікації. Друга частина змагань, зокрема вправи з булавами й стрічкою, відбудуться менш ніж за годину. 

14:30. Аліна Грушина не змогла пробитися до півфіналу Олімпійських ігор. На стадії 1/4 змагань вона поступилася американці Гелен Маруліс (4:7). Вболіваємо далі за пердставницю США. Якщо вона вийде до фіналу, то українка боротиметься у втішних сутичках. 

14:05. Бравісімо! Людмила Лузан теж виграла свій заплив та пройшла до півфіналу! Браво, дівчата!

14:00 Прекрасно! Анастасія Рибачок пройшла до півфіналу змамгань з веслування на каное-одиночці на 500 метрів. Вона показала найкращий результат у своєму запливі.

13:45. Українка Євгенія Казбекова не змогла пройти до фіналу у скелелазінні. За сумою двоборства (болдеринг і складність) вона не пройшла до вісімки кращих.

13:30. Перша невдача змагального дня! Василь Михайлов поступився Майлсу Аміну з Сан-Марино (4:7) на старті змагань з вільної боротьби.

13:05. Тим часом українська чоловіча четвірка на байдарці пройшла до фіналу з веслування на 500 метрів, фінішувавши четвертими у півфінальному запливі.

12:45. Браво! Українська борчиня вільного стилю Аліна Грушина у вольовому стилі здолала польку Ангеліну Лисак в 1/8 фіналу з боротьби (57 кг). Вона перемогла суперницю з рахунком 16:13.

12:20. Ще одна Українка Людмила Лузан теж виступить у чвертьфіналі! Вона показала четвертий результат з веслування каное-одиночок на 200 метрів.

12:00. Українська веслувальниця Анастасія Рибачок фінішувала другою у запливі каное-одиночок на 200 метрів та вийшла до чвертьфіналу змагань. Хороший початок!

Вітаємо, друзі! У тринадцятий змагальний день український борець Парвіз Насібов змагатиметься у фіналі Олімпійських ігор-2024.

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