Олімпіада-2024. День 12. Трансляція (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)

Сьогодні, 7 серпня, українці можуть поборотися за медалі у чотирьох видах спорту.

13:22. Тааааааааааааак!!! Парвіз Насібов у вольовому стилі переміг серба Мате Немеша (3:2) та пройшов до чвертьфіналу змагань! Парвіз пройшов опонента у своєму стилі, браво!

13:11. Браво! Беленюк на класі розібрався з представником Китаю (7:1) та впевнено пройшов до чвертьфіналу змагань.

13:00. За мить свій бій в 1/8 фіналу проведе олімпійський чемпіон Жан Беленюк. Він проведе свій бій проти Хайтао Цяня.

12:50. Владислав Лавський не зміг подолати планку 2.20 метра з трьох спроб і завершив виступи на Олімпіаді... Єдиний представник України на змаганнях – Олег Дорощук.

12:40. Терміново! Оксана Лівач боротиметься не у втішних сутичках, а за бронзову медаль. Так сталося, тому що Вінет Пхегот з Індії, яка здолала українку та пройшла до фіналу, була дискваліфікованою, адже не вклалася у вагу 50 кг. Добрі новини!

12:30. Шкода! Андрій Проценко не зміг подолати планку 2.15 метра та достроково завершив змагання.

12:25. Водночас українські стрибуни у висоту Владислав Лавський, Олег Дорощук й Андрій Проценко змагаються на кваліфікаційному етапі.

12:20. Зовсім скоро Жан Беленюк і Парвіз Насібом проведуть свої стартові двобої на Олімпіаді. Уболіваємо за наших борців.

12:15. Веслувальниця Марія Повх фінішувала четвертою у заїзді байдарок-одиночок на 500 метрів. Цього вистачило, щоб пробитися до чвертьфіналу. Початок – о 14:30 за Києвом.

12:00. Перші результати змагального дня! Українці Людмила Оляновська та Іван Банзерук фінішували на 16-й сходинці в змішаній естафеті зі спортивної ходьби.

Вітаємо, друзі! У дванадцятий змагальний день на Олімпіаді Олександр Хижняк проведе фінальний бій, а Жан Беленюк і Парвіз Насібом розпочнуть свій шлях до мрії.