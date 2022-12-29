Помер "Король футбола" Пеле

Сьогодні, 29 грудня, помер Пеле - легендарний бразильський футболіст.

Про це повідомила пресслужба ФК “Динамо Київ”.

“Спочивай з миром, король футболу!” - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє видання ua-football.com, сім'я колишнього нападника "Сантоса", легендарного Пеле, який помер на 82-му році життя 29 грудня, попросить клуб вивести з обігу 10-й номер, під котрим виступав бразилець.

Втім, у "Сантосі" радники вже розпочали обговорення цього питання, незалежно від запиту сім'ї.

Пеле тричі вигравав чемпіонати світу - у 1958, 1962 та 1970 роках. Він провів за збірну 92 матчі, в яких забив 77 голів.

Нагадаємо, у вересні минулого року Пеле видалили пухлину, а на початку грудня минулого року його госпіталізували для проходження планового курсу лікування пухлини товстої кишки.

Як раніше повідомлялось, у червні Пеле (Едсон Арантіс ду Насіменту) закликав президента Росії Володимира Путіна припинити війну в Україні.