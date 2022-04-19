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Футболіст "Динамо" прийняв у себе вдома в Іспанії сім'ю біженців із України

Фран Соль надав підтримку українцям.

Фран Соль
Фото: ФК "Динамо"
Фран Соль

Форвард київського "Динамо" Фран Соль, який виступає за "Ейбар" на правах оренди, прийняв удома сім'ю українських біженців.

Зазначимо, термін оренди іспанця розрахований до кінця цього сезону.

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