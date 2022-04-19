Футболіст "Динамо" прийняв у себе вдома в Іспанії сім'ю біженців із України

Будь- яка допомога мала. Це найменше, що ми можемо зробити, щоб допомогти українському народу. Я і моя родина щасливі, що ви в нашому домі. Я сподіваюся, що ця різанина скоро закінчиться, і ви зможете бути у своєму домі, а поки тут ваш. Слава Україні! 💛💙 pic.twitter.com/D6T079vnxD