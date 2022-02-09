ЗМІ назвали ім'я члена олімпійської збірної Росії з фігурного катання, підозрюваного у вживанні допінгу

Через Камілу Валія росіяни можуть недорахуватися одного золота.

Фото: EPA/UPG Каміла Валієва

Нагородження команди ОКР золотими медалями командних змагань із фігурного катання на Олімпійських іграх у Пекіні, як і раніше, відкладають.

Однією з можливих причин портал insidethegames.biz називає позитивні результати допінг-тесту 15-річної Каміли Валієвої, який росіянка здавала перед пекінськими Іграми.

За інсайдерською інформацією, точна природа проблеми Валієвої залишається неясною, хоча поширені заяви про те, що задіяний препарат був не для підвищення працездатності, а для відпочинку.

Ситуацію ускладнює той факт, що за правилами Всесвітнього антидопінгового кодексу Валієва є "захищеною особою". Тобто як "спортсменка, яка на момент порушення антидопінгових правил не досягла 16-річного віку", отже, вона не може бути офіційно ідентифікована, якщо вона винна в порушенні антидопінгових правил.

Зазначається, що наразі кілька груп юристів працюють над складною справою, яка, як очікується, триватиме до завтра, перш ніж буде досягнуто висновку.

Якщо вина Валієвої буде доведена, то будь-які покарання, ймовірно, буде набагато менш суворим, ніж якби вона була старша 16 років, і роль, яку зіграло її оточення, стане предметом пильної уваги.

Міжнародне агентство з тестування (ITA), яке проводить тестування на наркотики у Пекіні у 2022 році, не прокоментувало специфіки справи.

"ITA відомо про різні повідомлення, що циркулюють у зв'язку з відкладеною церемонією нагородження командних змагань з фігурного катання на зимових Олімпійських іграх 2022 року в Пекіні", - йдеться у заяві.

"Будь-яке оголошення, пов'язане з цими подіями, завжди публічно публікуватиметься на веб-сайті ITA і не коментуватиметься іншим чином.

Такого оголошення досі не публікувалося", - уточнює агентство.

Раніше офіційний представник Міжнародного олімпійського комітету Марк Адамс відмовився коментувати ситуацію.

Додамо, що Валієва, яка отримала прізвисько "Міс Досконалість", першою в історії зимових Олімпійських ігор виконала чотирний стрибок.

Друге місце посіла збірна США, третє – команда Японії.