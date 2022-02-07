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Медальний залік Олімпіади-2022 після трьох днів змагань

Швеція вирвалася у проміжні лідери.

Фото: twitter.com/Beijing2022

На XXIY зимових Олімпійських іграх у Пекіні завершився третій день змагань, за результатами якого збірна Швеція вперше вирвалася вперед в офіційному медальному заліку.

В активі "Тре Крунур" 3 медалі, причому всі – найвищої гідності.

Ряд збірних набрали по 2 "золота".

Збірна України поки що на "сухому пайку".

Медальний залік.

  1. Швеція 3/0/0/ 3
  2. ОКР 2/3/2/ 7
  3. Нідерланди 2/2/1/ 5
  4. Китай 2/2/0/ 4
  5. Німеччина 2/1/0/ 3
  6. Норвегія 2/0/2/ 4
  7. Словенія 2 0 1 3
  8. Італія 1/3/1/5
  9. Канада 1/1/4/ 6
  10. Японія 1/1/2/ 4

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  • Україна 0/0/0/ 0.
Григорій МухінГригорій Мухін
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