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У матчі АПЛ проти "Арсеналу" вболівальники "Евертона" на знак протесту залишили стадіон на 27-й хвилині

Число 27 прийняло символічний знак.

У заключному матчі 15-го туру Англійської прем'єр-ліги "Евертон" здобув вольову домашню перемогу над "Арсеналом" - 2:1. Переможний гол Демарей Ґрей забив на 90+2 хвилині.

Зазначимо, що на 27-й хвилині значна частина вболівальників ліверпульської команди влаштувала перфоманс, залишивши стадіон.

У такий спосіб фани висловили протест босам клубу. Саме 27 років тому "іриски" завоювали свій останній трофей – Суперкубок Англії.

Додамо, що в матчі з "Арсеналом" "Евертон" переміг вперше за останні дев'ять матчів і зумів піднятися на 12-й рядок у турнірній таблиці.

Григорій МухінГригорій Мухін
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