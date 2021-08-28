До Києва у суботу, 28 серпня прибув ще один літак з евакуйованим з Кабула українцями та іноземцями.

Про це пише Суспільне з посиланням на свого кореспондента.

Борт сів у міжнародному аеропорту "Бориспіль".

Кількість пасажирів не відома наразі.

У Борисполі приземлився літак з евакуйованими людьми з Кабула pic.twitter.com/pj9NoA0ap3 — СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ 📰 (@suspilne_news) August 28, 2021

Фото: Каріна Бугайченко /Суспільне

Нагадаємо, за різними даними в Афганістані на евакуацію чекають від 90 до 230 українців та їхніх родичів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після 31 серпня евакуація триватиме, але домовлятися потрібно буде з талібами.

"Талібан" дав час для евакуації іноземців тільки до 31 серпня. Україна мала три евакуаційні рейси, останній з яких прибув до України 23 серпня.