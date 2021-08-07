У передостанній день Олімпіади-2020 Україна не змогла зробити ривок в медальному заліку

У передостанній змагальний день Олімпійських ігор в Токіо було розіграно 37 комплектів нагород.
У збірної України певні і ґрунтовні надії були пов'язані з жіночим сектором для стрибків у висоту, де в фінал відібралися відразу три наші висотніци - Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко.
"Бронза" Магучіх швидше розчарувала наших співвітчизників.
Бронзовим призером Ігор стала також українська команда
Кроме того, Людмила Лузан та Анастасія Четверікова виграли срібну медаль на каное-двійці на дистанції 500 метрів, а Олександр Хижняк у ваговій категорії до 75 кг завоював медаль такої ж гідності в боксі.
В активі нашої збірної стало 18 медалей (1-5-12) і в медальному заліку перед заключним днем змагань вона опустилася на 43-е місце.
А за лідерство триває запекла боротьба між збірними Китаю і США.
Поки перемагають китайські спортсмени.