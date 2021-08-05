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Україна зробила ще один крок вгору в медальному заліку Олімпіади-2020

Пройшов 13-й змагальний день Ігор в Токіо.

Україна зробила ще один крок вгору в медальному заліку Олімпіади-2020
Фото: Instagram

Після 13-го дня змагань Олімпійських ігор-2020 розіграно 269 комплектів медалей з 339.

Як і раніше, збірна Китаю очолює медальний залік. Однак команді США вдалося на дві золоті медалі подсократити своє відставання від атлетів Піднебесної.

Одне "золото" 5 серпня поклали до своєї скарбнички господарі форуму, які продовжують входити в топ-3.

Збірна України завоювала ще дві медалі - Анжеліка Терлюга (карате) завоювала "срібло", а "бронзу" - Людмила Лузан (веслування на байдарках і каное), що дозволило нашій олімпійській команді піднятися з 37-го на 36-е місце в медальному заліку.

Олімпіада завершиться 8 серпня.

Медальний залік.

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