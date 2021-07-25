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Білодід призупинила спортивну кар'єру

Після Олімпіади українка планує відпочити.

Білодід призупинила спортивну кар'єру
Дар'я Білодід
Фото: ukrinform.ua

Бронзовий призер Олімпійських ігор-2020 Дар'я Білодід призупинила кар'єру.

"На даний момент Дар'я планує відпочинок. Два, три, чотири місяці, півроку, не знаю. Буде видно.

Коли відпочине, коли буде готова продовжити працювати, коли знову з'явиться бажання, тоді можна буде продовжити", - цитує батька спортсменки Геннадія Білодіда xsport.ua.

При цьому Білодід зазначив, що Дар'я розраховувала на більш високий результат.

"Звичайно, вона засмучена: хотіла золоту медаль. Але було складно, кожна сутичка була складною: психологічно і, напевно, фізично - не знаю. Вона молодець.

Десь пандемія зіграла, тому що на рік довше боролися в цій вазі. Тримали її і голодували. Це все також позначається. Психологічно важко, коли ти їси порційно, а не скільки тобі хочеться. Дар'я - молодець, витримала", - заявив Білодід.

У Токіо Білодід виступала у ваговій категорії до 48 кг. У 2018-му і 19-му роках вона ставала чемпіонкою світу в цьому дівізіоні.

Нагадаємо, Білодід стала першою українкою, яка виграла медаль Олімпійських ігор в дзюдо.

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