Прапороносець збірної України на Олімпіади-2020 зупинилася за крок від медалі

Олена Костевич стала четвертою у стрільбі з 10 м.

Прапороносець збірної України на церемонії відкриття Олімпійських ігор-2020 Олена Костевич посіла в Токіо лише четверте місце в стрільбі з пневматичного пістолета з 10 метрів.

Відзначимо, що Костевич пробилася у фінал з 7-м результатом, а потім зуміла піднятися на три позиції з результатом 197.6 очка.

Олімпійською чемпіонкою в цьому виді програми з олімпійським рекордом стала росіянка Віталіна Бацарашкіна (240,3 очка), другою стала болгарка Антоанета Костадінова (239,4), а "бронзу" виграла китаянка Цзян Рансінь (218,0).

Нагадаємо, Костевич є олімпійською чемпіонкою Афін-2004 і бронзовим призером Лондона-2012 в цьому виді зброї.