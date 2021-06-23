Вся Україна вболівала за нічию в матчі Хорватія - Шотландія.

Матчами Англія - Чехія і Шотландія - Хорватія завершувала груповий етап Євро-2020 група D.

У поєдинку двох лідерів перемогу святкували англійці - 1:0.

Але Україну цікавив другий матч, що пройшов у Глазго на легендарному "Хемпден Парк".

Команди перед очною зустріччю набрали по одному очку, і для продовження участі в турнірі їх влаштовувала тільки перемога. Що не входило в плани збірної України, тому що в парі Шотландія - Хорватія був найбільш ймовірний варіант, що команда Андрія Шевченка випередить третю команду цієї групи.

Не склалося.

Хоча результат і, особливо, характер гри перших 45 хвилин нас повністю задовольнив.

Хорвати зусиллями Нікола Влашича досить швидко відкрили рахунок - 0:1. Але господарям в ендшпілі першого тайму вдалося відновити статус-кво - відзначився Каллум Макгрегор - 1:1. При цьому гол Макгрегора став для збірної Шотландії першим на чемпіонатах Європи з 1996 року.

⚽️ Гол Макгрегора стал для сборной Шотландии первым на чемпионатах Европы с 1996 года 😲#ЕВРО2020 pic.twitter.com/Uwp7mSshWM — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 22, 2021

Але в другій половині гри на авансцену вийшов капітан хорватської команди Лука Модрич, який став справжнім ватажком для своєї команди.

На 62-й хвилині "святий" Лука чудовим ударом забив переможний, як виявилося, гол - 1:2.

А ще через чверть години Іван Перішич встановив остаточний рахунок в матчі - 1:3.

✔️ Итоги вторника на #ЕВРО2020:



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия первая

🇭🇷 Хорваты в плей-офф со 2-го места

🇨🇿 Чехи в плей-офф с 3-го места

🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Для Шотландии турнир закончен pic.twitter.com/wB1lTppYPl — УЕФА (@UEFAcom_ru) June 22, 2021