В рамках 5-го туру Англійської Прем'єр-Ліги клуб українця Олександра Зінченка "Манчестер Сіті" нарешті здобув першу перемогу на своєму полі - "городяни" мінімально обіграли "Арсенал" - 1:0.

Крім голи Рахіма Стерлінга матч був ознаменований подією за участю форварда господарів Серхіо Агуеро, який багато охарактеризували, як сексуальне насильство.

Незадовго до перерви аргентинець, будучи незадоволеним рішення бокового арбітра Сіан Мессі-Елліс, намагався переконати в цьому лансвумен і необережно схопив жінку за шию.

У свою чергу, судді це не сподобалося, і вона спробувала прибрати руку Серхіо.

За такі дії Агуеро багато зажадали його дискваліфікувати.

Однак незважаючи на те, що правила забороняють футболістам торкатися до членів суддівської бригади під страхом червоної картки, FA вирішила, що поведінка Серхіо не була агресивною або загрозливою, повідомляє fapl.ru. "Come on guys. Sergio is the nicest person I ever met in my life. Look for problems in other situations not in this one." — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) October 18, 2020

У свою чергу, на захист свого гравця встав головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола.

"Ну ж, хлопці. Серхіо - найприємніша людина, яку я коли-небудь зустрічав у своєму житті. Шукайте сенсації в інших ситуаціях, а не в цій", - цитує Гвардіолу championat.com.