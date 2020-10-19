Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Професор Віктор Досенко: «Слабкість коронавірусу робить з нього такого небезпечного ворога»
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
Президент Азербайджану повідомив про відновлення контролю над історичним мостом у Карабасі
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
У Мінську проходить "Партизанський марш", силовики застосували гумові кулі (оновлено)
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Глава МОЗ розповів, хто найчастіше помирає від коронавірусу
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Руслан Буяновський: "У більшості пацієнтів коронавірусна хвороба проходить сама, без лікування"
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
Опитування Зеленського: з‘явилися деталі про формат проведення
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
"Укрзалізниця" з понеділка закриє продаж квитків у Тернополі, Івано-Франківську та Хмельницькому
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Ломаченко програв у бою за звання абсолютного чемпіона світу
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
Сильний вітер зніс дахи та повалив дерева у Кропивницькому (оновлено)
ГоловнаСпорт

В Англійській Прем'єр-Лізі трапився сексуальний скандал за участю одноклубника Зінченко і однією з лайнсвумен

Серхіо Агуеро необережно повівся в матчі.

В Англійській Прем'єр-Лізі трапився сексуальний скандал за участю одноклубника Зінченко і однією з лайнсвумен
Фото: скриншот

В рамках 5-го туру Англійської Прем'єр-Ліги клуб українця Олександра Зінченка "Манчестер Сіті" нарешті здобув першу перемогу на своєму полі - "городяни" мінімально обіграли "Арсенал" - 1:0.

Крім голи Рахіма Стерлінга матч був ознаменований подією за участю форварда господарів Серхіо Агуеро, який багато охарактеризували, як сексуальне насильство.

Незадовго до перерви аргентинець, будучи незадоволеним рішення бокового арбітра Сіан Мессі-Елліс, намагався переконати в цьому лансвумен і необережно схопив жінку за шию.

У свою чергу, судді це не сподобалося, і вона спробувала прибрати руку Серхіо.

За такі дії Агуеро багато зажадали його дискваліфікувати.

Однак незважаючи на те, що правила забороняють футболістам торкатися до членів суддівської бригади під страхом червоної картки, FA вирішила, що поведінка Серхіо не була агресивною або загрозливою, повідомляє fapl.ru.

У свою чергу, на захист свого гравця встав головний тренер "городян" Хосеп Гвардіола.

"Ну ж, хлопці. Серхіо - найприємніша людина, яку я коли-небудь зустрічав у своєму житті. Шукайте сенсації в інших ситуаціях, а не в цій", - цитує Гвардіолу championat.com.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також