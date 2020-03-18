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Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу

Пятница, 15 мая.

Премьер-лига обозначила дату возобновления чемпионата Украины по футболу

По информации SportArena, базовой датой возобновления Премьер-лиги рассматривается пятница, 15 мая.

Именно эта дата позволит в срок закончить сезон в Украине и уложиться в рекомендованный УЕФА дедлайн - завершить сезоны в ассоциациях до 30 июня 2020 года (официально последний день сезона 2019/20 по регламентным нормам УЕФА и ФИФА).

Вчера Украинская ассоциация футбола решила приостановить все футбольные соревнования в стране в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Сроки возвращения украинского футбола руководящий орган не приводил.

Лидером чемпионата остается "Шахтер", сохраняющий 13-очковый отрыв от "Зари" и "Динамо". Главный аутсайдер за девять туров до конца сезона - "Карпаты".

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