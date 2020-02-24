Первый после зимней паузы тур УПЛ посетили катастрофично мало зрителей

Совсем нерадостную картину можно констатировать по итогам 19-го тура Favbet Лиги.

Несмотря на климатические температурные рекорды и длительное отсутствие большого футбола в Украине, первый после зимней паузы тур посетило в среднем всего 1 454 болельщика.

Всего на шести матчах украинского чемпионата побывало 8 728 фанов.

Самый посещаемый поединок состоялся в Харькове между "Шахтером" и "Десной", где единственного гола в матче 3 469 болельщиков ожидали 95 минут - именно в компенсированное время Марлос своим точным ударом и открыл, и закрыл окончательный счет в поединке, сообщается на официальном сайте УПЛ.

Во Львове поддержать "Карпаты" пришли 2 135 зрителей – по-видимому, "народная команда" не пользуется большой поддержкой в городе. На александрийской "Нике" собралось 1 197 болельщиков, в Мариуполе - 1 570.

И уж совсем печально было на игре "Олимпик" – "Львов" (0:1), который состоялся в Киеве на стадионе "Динамо" им. Валерия Лобановского. Под грустным гулким эхо спортивной арены собралось аж 357 преданных фанов.

Напомним о решение КДК Украинской ассоциации футбола о провидении матча "Динамо" - "Ворскла" при пустых трибунах.