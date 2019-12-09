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"Карпаты" вошли в штопор: львовяне унизительно пропустили 6 мячей в домашнем матче чемпионата

Пике "зелено-белых" продолжается и дна, пока, не видно.

"Карпаты" вошли в штопор: львовяне унизительно пропустили 6 мячей в домашнем матче чемпионата
Фото: Карпаты

В рамках 17-го тура Favbet Лиги "Карпаты" во Львове унизительно проиграли "Десне" 2:6 и опустились на дно турнирной таблицы.

Удаление игрока хозяев Олега Кудрика на 57-й минуте - не есть оправдание очередному фиаско львовского клуба.

По-видимому, инициатива руководства "Карпат" по объединению львовских клубов в один, в рамках программы "народной команды", а также перспективы реконструкции стадиона "Украина" и ряд других проджектов – это лишь ширма вокруг тех проблем, которые в настоящее время окружили некогда флагман украинского футбола.

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