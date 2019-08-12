Один из лидеров "Динамо" может провести сезон в аренде в "Заре", - СМИ

В третьем туре украинской Favbet Лиги "Заря" проводила в Киеве матч с покровским "Колосом" (3:1).

Накануне этого поединка полузащитник "Динамо" Николай Шапаренко провел встречу с тренерским штабом "Зари", сообщает Sport.ua.

На ней, якобы, обсуждался возможный переход хавбека в луганский клуб на правах аренды до конца сезона.

По словам журналиста и сотрудника "Динамо TV" Андрея Шахова, визит Шапаренко в гостиницу "Зари" не был связан с перспективой трансфера: он просто встречался со старыми друзьями.

Однако на фан-сайте луганчан появилась информация, что Шапаренко действительно может перейти в стан "Зари" на правах годичной аренды.И по этому поводу руководство луганского клуба уже провело переговоры с "Динамо".

Сам 20-летний хавбек не прочь перейти в аренду в "Зарю" из-за отсутствия игровой практики в "Динамо": недавно главный тренер команды Александр Хацкевич перевел его в дубль.

Добавим, в прошлом сезоне Шапаренко принял участие в 33 матчах "Динамо" во всех турнирах, забив 8 голов и отдав 3 ассиста.

Напомним, клубы Английской Премьер-Лиги выстроились в очередь за игроком "Динамо".