Зафіксовано влучання в нежитлові будівлі та торговельний центр.

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Ввечері, 25 листопада, росіяни вдарили по Києву балістикою. Троє людей постраждали.

Близько 22:45 в столиці пролунали вибухи. Про балістику на Київ повідомили в Повітряних силах, пізніше атаку підтвердив і міський голова Віталій Кличко. Близько 23:36 росіяни здійснили повторну балістичну атаку.

За оновленими даними, кількість постраждалих зросла до трьох. Двоє людей госпіталізували. Один поранений - у тяжкому стані.

В Деснянському районі Києва є влучання в будівлю на території промзони.

Також у Деснянському районі, попередньо, зафіксовано влучання в ще одну нежитлову будівлю. За даними Кличка, там можуть бути постраждалі.

Зафіксовано ще одне влучання в торгівельний центр в цьому ж районі.