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Від початку доби 19 листопада на фронті відбулося 248 бойових зіткнень.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, ворог завдав двох ракетних та 49 авіаційних ударів, скинув 171 керовану авіабомбу. Крім того, залучив для ураження 3247 дронів-камікадзе та здійснив 1620 обстрілів населених пунктів і позицій наших військ.

На Північно-Слобожанському та Курському напрямках від початку доби окупанти провели дев’ять штурмових дій, завдали трьох авіаудари, скинувши шість КАБ, та здійснили 130 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

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На Південно-Слобожанському напрямку противник чотири рази намагався атакувати позиції наших підрозділів у районах населених пунктів Анискине, Довгеньке.

На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз в бік Куп’янська.

Одинадцять спроб загарбників просунутися відбивали на Лиманському напрямку біля населених пунктів Надія, Греківка, Зелена Долина, Колодязі та в бік Лиману. Триває бій.

На Слов’янському напрямку Сили оборони зупинили дві спроби загарбників йти вперед у районах населених пунктів Крива Лука та Ямпіль.

На Краматорському напрямку противник штурмових дій не проводив.

На Костянтинівському напрямку Сили оборони відбили 12 ворожих штурмів: у районах населених пунктів Костянтинівка, Вільне та у бік Миколайпілля, Новопавлівки, Торецького, Кучерового Яру, Золотого Колодязя. Ще один штурм триває.

Двадцять атак здійснив ворог на Покровському напрямку. Окупанти намагалися просунутися неподалік населених пунктів Новий Донбас, Красноподілля, Добропілля, Новогришине, Мирне, Молодецьке та в напрямку Гуліве, Сергіївки. Одна з цих атак іще триває.

За попередніми підрахунками, сьогодні тут ліквідовано 64 окупантів, 13 - поранено; знищено 10 одиниць автомобільної техніки, один засіб РЕБ, два спеціальні засоби та сім укриттів противника. Пошкоджено три одиниці автомобільної техніки, дві гармати, один засіб РЕБ, два спеціальні засоби, три пункти управління БпЛА та 88 укриттів противника. Знищено або подавлено 153 безпілотні літальні апарати різних типів.

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На Олександрівському напрямку противник один раз намагався прорвати оборону наших захисників в районі Тернового.

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони відбили вісім ворожих атак у бік населених пунктів Нове Запоріжжя, Різдвянка, Єгорівка та біля Рибного, Верхньої Терси, Чарівного. Ще одна атака триває.

На Оріхівському напрямку загарбники чотири намагалися просунутися в бік Новопавлівки, Новояковлівки та біля Степового. Дві атаки ще тривають.

На Придніпровському напрямку окупанти штурмових дій не проводили.

На інших напрямках суттєвих змін в обстановці не відбулося.